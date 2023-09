Baisse de prix de parts pour deux nouvelles SCPI gérées par La Française REM

-7% pour Crédit Mutuel Pierre 1 et -9,6% pour LF Europimmo.

Deux nouvelles SCPI, Crédit Mutuel Pierre 1 et LF Europimmo, viennent d’abaisser le prix de leurs parts, portant à neuf le nombre de dépréciations observées depuis le début de l’année dont huit depuis cet été. Il ne s’agit pas directement de SCPI bancaires, mais de fonds gérés par le groupe La Française REM dont l’actionnaire de référence est une banque (le Crédit Mutuel Nord Europe).

-7% pour Crédit Mutuel Pierre 1

A compter de ce mercredi 13 septembre 2023, le prix de souscription de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 diminue de 7,02% à 265 €. Dans le même temps, sa valeur de retrait, qui correspond au prix de souscription moins la commission de souscription hors taxes de 8%, passe à 243,80 €.

Crédit Mutuel Pierre 1 est une SCPI de bureaux historique gérée par La Française REM avec 50 années d’existence (lancée en 1973) et une capitalisation d’un peu plus d’1 milliard d’euros. L’évolution de son prix a probablement été influencée par un taux d’occupation financier (TOF) de seulement 88,2% avec pas mal de bureaux vacants en région parisienne (près de 60.000 m² à fin juin 2023).

Crédit Mutuel Pierre 1 fait aussi partie des SCPI rencontrant des problèmes de liquidité car le nombre de parts en attente de retrait représentait 3,3% du capital au 30 juin 2023. Un fonds de remboursement a déjà été en place depuis un certain moment car cette SCPI ne parvient plus à collecter malgré un délai de jouissance ramené au premier mois suivant le mois de souscription.

-9,6% pour LF Europimmo

Le prix de souscription de la SCPI LF Europimmo a été diminué de 9,6% à 945 € à compter de ce mercredi. Sa valeur de retrait diminue à 869,4 € après déduction de la commission de souscription hors taxes de 75,6 €.

LF Europimmo est une SCPI de bureaux de taille comparable avec environ 1 milliard d’euros de capitalisation mais elle est beaucoup plus récente (créée en 2014). Sa particularité est d’être investie à près de 90% dans des pays européens autres que la France et principalement en Allemagne à plus de 60%. LF Europimmo semble donc avoir subi de plein fouet la baisse des valorisations de ses actifs de bureaux en Allemagne.