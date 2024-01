Assurance vie : petite hausse de taux pour le fonds en euros de l’Afer

.. mais belle année 2023 pour son PER.

Pas de surprise du côté de l’Afer : le taux de rendement de son fonds en euros n’a pas percé le plafond cette année, mais il a réussi toutefois à se maintenir en croissance, atteignant 2,22% net de frais, contre 2,01% l’an dernier.

Dans un contexte de marché porteur pour les obligations en 2023, cette enveloppe de 40,9 milliards d’euros a souffert de l’inertie de son portefeuille, dont le rendement moyen de sa poche obligataire est actuellement d’environ 2%. Pour offrir un rendement supérieur à l'an dernier, l’Afer a donc dû encore une fois mobiliser une petite partie de la réserve de ses adhérents (116 millions d’euros, pour un reliquat de 219 millions d'euros).

Quant au fonds Afer Eurocroissance, après une contre-performance de -3,91% au titre 2022, il revient en territoire positif, avec une modeste progression de 1,85%.

Un rendement probablement inférieur à la moyenne de 2023

Qu’un fonds en euros "ancien" ne puisse pas atteindre une distribution à hauteur d’enveloppes apparues au plus haut de la courbe des taux apparaît logique, mais, à l'instar de sa concurrente, l'association Gaipare, le rendement de l’actif général de l’Afer devrait passer pour la première fois sous la moyenne du marché, estimée pour l'heure à environ 2,5%.

Devant la presse ce mardi, Gérard Beckerman, son président, a tenu à rappeler que le taux moyen de son fonds en euros depuis 2005 « dépasse les 3% », et que les meilleures performances de ses concurrents sont pour beaucoup « obtenues en puisant massivement dans les réserves. On voit certains assureurs profiter d’une hausse conjoncturelle des taux longs. Mais si les taux baissent demain alors même que leurs réserves auront été entamées – dans certains cas de façon très substantielle, ils reviendront à des taux naturels bien inférieurs », argue-t-il.

Adhésions

Rendement mis à part, le bilan 2023 n’aura pas été complètement décevant pour l’association, qui aura maintenu le niveau d’encours de ses contrats d’assurance vie, tant du côté du fonds euros que de celui des unités de compte, en dépit d'une décollecte de 900 millions d'euros.

L’Afer aura par ailleurs enregistré un nombre de nouvelles adhésions quasi-stable (17.944 contre 18.701 en 2022) après deux années de vache maigre dues au Covid, et avec une moyenne d’âge rajeunie, de 42 ans, mais ce renouvellement reste encore insuffisant à renverser la pyramide des âges et la baisse totale de ses adhérents (un peu moins de 752.000 contre plus de 760.000 en 2019).

PER

La vraie réussie de l’année aura surtout été la mise en orbite de son Plan d’épargne retraite individuelle : en 2023, presque le double de nouveaux contrats ont été enregistrés par rapport à 2022 (11.675), pour un encours porté en douze mois de 12,7 à 28,4 milliards d’euros pour le fonds en euros, et de 46,5 à 86,8 milliards d’euros pour les unités de compte.

Fonds en euros qui profite pour sa part d’une très bonne performance à 3,5%. « Le cantonnement du fonds souhaité par les adhérents et accepté par notre partenaire [Abeille Assurances] depuis 2023 nous a permis d’obtenir la meilleure performance au profit de l’ensemble des adhérents du PERin. Beaucoup reste à faire, notamment sur la gamme UC, et 2024 y sera consacré », a déclaré Gérard Beckerman.

L’association, bien consciente de la nécessité de renforcer l’attractivité de ses produits d’assurance vie, a par ailleurs commencé à étoffer son offre en matière d’unités de compte, en s’entourant de nouvelles sociétés de gestion, et en lançant en novembre dernier une gestion sous mandat pour ses contrats multisupport à un niveau de frais très maîtrisé (0,25% par an). Une GSM en ETF suivra cette année, et sera également accessible via son PER.