Assurance vie : les contrats Corum Life ont tiré leur épingle du jeu en 2023

La période a été particulièrement profitable pour ces contrats d'assurance vie essentiellement composés de SCPI et de fonds obligataires.

Les contrats d’assurance vie, de capitalisation et de plan d'épargne de retraite de Corum Life, la compagnie d’assurance du Groupe Corum, ont signé une belle année 2023.

Composés d’un récent fonds en euros lancé l’été dernier, des fonds obligataires et des SCPI du groupe, ces supports d’épargne affichent des performances comprises entre 7,6% (Corum Life Smart ISR) et 9,8 % (Corum Life Entreprises). Les résultats ont été tirés vers le haut par les fonds obligataires, dont les rendements sont compris entre 7,53% (Corum BSD) et Corum Butler Entreprises (11,53%), ce dernier étant un fonds daté lancé fin 2022 qui a profité d’une excellente fenêtre de tir, mais devrait être fermé à la commercialisation dans les prochaines semaines.

SCPI

Du côté des SCPI, les résultats, bien qu’inférieurs à 2022, restent supérieurs aux objectifs avec 6,06% pour Corum Origin, 5,4% pour Corum XL et 5,67% pour Corum Eurion. Si les rendements sont en légère diminution, c’est parce que l’augmentation du prix de part de chacun des SCPI en 2022 (+4,13% pour Corum Origin, 3,17% pour Corum XL et +5,39% pour Corum Eurion) ont fait mécaniquement baisser les performances, précise le groupe. « En effet, si nous n’avions pas touché au prix de part en 2022, la performance 2023 aurait été de 6,31% pour Corum Origin, 5,57% pour Corum XL et 5,98% pour Corum Eurion », assure la société dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Nouveau fonds euros : 4,45% de rendement annualisé

Enfin, les fonds en euros Corum EuroLife (assurance vie) et Corum Euro (PER), lancés le 3 juillet dernier, ont aussi profité de la bonne tenue du marché obligataire, avec 4,45% de rendement annualisé pour les deux supports.

Ce niveau de rendement « s’explique en premier lieu par le fait que Corum EuroLife partait d’une feuille blanche et avait toute latitude pour constituer son portefeuille et profiter de l’environnement de taux d’intérêt élevés en 2023. [Il] s’explique aussi par les choix de la compagnie d’assurance Corum Life en matière de redistribution des gains générés par l’épargne placée dans son fonds euros : ceux-ci sont intégralement (à l’exclusion des frais de gestion de 0,6%° et immédiatement reversés. » En complément, la société a également alloué une partie de son résultat à la constitution d’une réserve (provision pour participation aux bénéfices), dont le montant représente 0,5% de performance supplémentaire.