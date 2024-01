Assurance vie : le rendement du fonds euros de la MACSF passe la barre des 3%

La mutuelle vient de lever le voile sur la performance 2023 de son fonds euros, en progression de 60 points de base par rapport à 2022.

L’un des contrats de référence du marché et chouchou des professions libérables, le fonds en euros de la MACSF, atteint en 2023 une performance de 3,1% nets de frais de gestion. Pour servir ce rendement, l’assureur mutualiste n’a pas hésité à puiser dans la réserve pour participation, à hauteur de 60 points de base, après l’avoir laissée intacte en 2022.

Au cours d’une année relativement exceptionnelle pour le marché obligataire, la MACSF a particulièrement choyé la commercialisation de son fonds en euros, une enveloppe conséquente de quelque 22 milliards d’euros, dont il a fallu renouveler le stock obligataire au profit de titres particulièrement rémunérateurs en 2023.

Une stratégie opportuniste - notamment soutenue par des opérations promotionnelles de suppression de frais sur versement renouvelées tout au long de l’année - et qui aura porté ses fruits : à rebours de la tendance, la mutuelle a enregistré une progression nette de son encours d’épargne retraite de plus de 900 millions d’euros, pour un encours de plus de 28 milliards d’euros, dont un peu moins de 26 milliards d’euros en assurance vie.

Fait de moins en moins fréquent qui mérite d’être souligné : la MACSF n’impose aucun investissement minimum en unités de compte pour ses contrats d’assurance vie, et le rendement affiché est le même pour tous les contrats, quelle que soit leur composition et l’exposition au risque de leurs titulaires, ainsi que pour son PER.