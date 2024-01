Assurance vie : le fonds en euros de La France Mutualiste bien parti pour être le plus rentable de 2023

Le rendement du fonds euros de ses contrats d'assurance vie multisupport s'est apprécié de 159 points de base en un an !

Excellente surprise pour ses adhérents : la performance des fonds euros de La France Mutualiste, assureur du contrat de retraite historique des anciens combattants, a été gonflée à bloc, et se place pour l’heure confortablement en tête des contrats de l’année 2023.

Sans avoir puisé dans ses réserves, la mutuelle a pu accroître la performance de l’ensemble de ses contrats d’assurance vie multisupport* de 159 points de base, portant le rendement de 2,11% en 2022 à 3,70% pour 2023 ! Une performance octroyée à tous les épargnants, et ce sans condition de taux de détention d’unités de compte.

Et même 4,30% pour le PER

Le rendement monte même à 4,30% pour son plan d’épargne retraite individuel LFM PER’Form, en croissance de 199 points de base.

Les rentes de son contrat historique, la Retraite Mutualiste du Combattant, sont pour leur part revalorisées à 4,20%, soit 189 points de base.

Enfin, sa série de produits obsèques est également choyée, puisque le rendement du fonds euros a été porté à 3,60% pour ses contrats d’assurance vie monosupport Funépargne, Bonépargne, Rentépargne, et son contrat de retraite complémentaire R4, et à 3% pour son contrat obsèques Confort Obsèques.

Un fonds euros boosté par l'obligataire... et l'immobilier

Le fonds en euros de La France Mutualiste a profité d’un alignement des planètes, composé à plus de 63% de produits de taux, dont près de 43% d’obligations d’entreprise, à 14,9% d’obligations, à 15,11% d’actions, principalement cotées, mais aussi à 19,2% d’immobilier : « La France Mutualiste confirme sa solidité financière et sa performance grâce à un portefeuille diversifié. Il est notamment composé à 20% d’immobilier résidentiel, détenu et géré en direct, qui nous permet d’absorber les chocs dans un contexte inflationniste : nous faisons le choix assumé d’une gestion maîtrisée et autonome. Ce choix est payant pour nos adhérents et doit servir à convaincre de nouveaux clients de rejoindre une mutuelle centenaire et ouverte à tous », précise Isabelle Le Bot, directrice générale de La France Mutualiste.

Maîtrise de l'empreinte carbone et investissements durables

A noter par ailleurs que l’empreinte carbone du portefeuille de la mutuelle a été réduit de 8,6% entre 2022 et 2023, et que plus de la moitié (53%) des investissements obligataires réalisés par la mutuelle en 2023 ont été réalisés en obligations vertes ou durables (sociales, ou liées aux objectifs de développement durable de l’Onu).

La France Mutualiste a notamment investi 20 millions d’euros dans des titres émis par l’Equateur afin de sauvegarder la biodiversité des îles Galápagos. En 2022, le groupe avait déjà réalisé un investissement similaire en faveur de la protection de la barrière de corail du Belize.

*Actépargne2, Actépargne2 Jeunes, Actépargne2 Seniors, Actépargne2 Protégés, Passerelle, Livret Jeun’Avenir, et Livret RM.