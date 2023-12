Assurance vie : encore une belle hausse de rendement pour le fonds euros de Milleis Vie

En deux ans, le taux de rendement du fonds en euros de la compagnie d'assurance de Milleis Banque Privée est passé de 0,95%... à 2,75%.

Comme l’an passé, Milleis Vie, compagnie d’assurance de Milleis Banque, est la première du marché français à communiquer sur le rendement annuel de son fonds en euros. Après une hausse spectaculaire en 2022 (+120 points de base), le taux servi affiche en 2023 une progression de 60 points de base, à 2,75%, contre 2,15% en 2022*, pour ses contrats d’assurance vie et de capitalisation Milleis Horizon Vie, Milleis Horizon Capi, Epargne vie Milleis, Capi Milleis et Barclays Prestige.

Les fonds en euros des contrats d’assurance vie ont profité mécaniquement de la hausse des taux d’intérêt obligataires, et la performance des produits de Milleis Vie devrait se situer encore cette année dans le haut du panier – le fonds en euros le plus rémunérateur l’année dernière -hors bonification- ayant distribué 2,8% (Garance).

Tous ces placements ne seront toutefois pas logés à la même enseigne, certains fonds disposant encore d’une part importante d’obligations anciennes moins rémunératrices pesant sur leur rentabilité, et toutes les sociétés d’assurance n’ayant pas les mêmes niveaux de réserve leur permettant de « booster » la performance de leurs supports.

Selon les experts, la performance moyenne de ces enveloppes garanties en capital devrait être comprise entre 2,5% et 2,8% (contre un taux moyen d’un peu moins de 2% en 2022), avec de fortes disparités attendues entre les fonds anciens, et ceux plus récents (dont certains, créés cette année au plus haut de la courbe des taux, pourraient servir dépasser les 4% de rendements).

Bonification au T1 2024

A noter également que Milleis annonce aussi une bonification de taux de 2,25% en sus du rendement servi au titre de 2024 pour les nouveaux versements sur les fonds euros de ses contrats qui seront réalisés au cours du 1er trimestre 2024 (hors gestion pilotée et versements programmés).

Dans un environnement de marché très concurrentiel et avec des niveaux de rémunération obligataires encore élevés, les distributeurs, qui ont particulièrement choyé la collecte de leurs fonds en euros ces derniers mois (taux bonifiés, frais de versements offerts etc.), devraient poursuivre leurs efforts commerciaux sur ces enveloppes l’année prochaine…

*Taux nets de frais de gestion et bruts de fiscalité.