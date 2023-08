Arnaques financières : encore des dizaines de noms supplémentaires sur les listes noires de l’AMF

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de mettre à jour ses listes noires d’acteurs non autorisés à délivrer des produits et services financiers.

16 sites ayant fait l’objet d’une mise en garde de l’AMF et/ou usurpant l’identité d’un acteur autorisé ont été ajoutés ce jeudi 23 août à trois des listes noires de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : un site concerne les produits dérivés sur cryptoactifs, cinq la catégorie "usurpation d’identité", et les dix autres concernent le marché des devises (Forex).

Ces acteurs non autorisés s’ajoutent à plusieurs dizaines d’autres ayant intégré la liste cet été. Plusieurs concernent les cryptos, l’un est classé dans la catégorie des "biens divers" (propositions d’investissement dans les vins) mais la majorité est relative au Forex (le plus généralement pour défaut d'agrément) ou concerne des usurpations d’identité.

Des listes consultables à tout moment

Les listes (Forex, biens divers, produits dérivés sur cryptos, options binaires + "usurpation") sont non exhaustives. Elles sont complétées régulièrement par l’AMF et restent publiquement accessibles aux côtés des listes "blanches" d'acteurs autorisés pour ces catégories.

Concernant les produits bancaires (livrets, crédits, moyens de paiement) ou d'assurance, ces listes noires sont disponibles sur le site Assurance Banque Epargne Info Service, pôle commun de l'AMF et de l'Autorité de contrôle et de résolution (ACPR), qui tient un registre de l'ensemble des acteurs épinglés, tous produits confondus.

L’AMF propose aussi un "test" en ligne pour estimer le niveau de risque d’arnaque d’une proposition d’investissement. Ce rapide questionnaire de moins d’une dizaine d’items pourra aiguiller les personnes peu au fait des de ces produits financiers.

Des stratégies d'arnaques qui se sont perfectionnées

Attention, cependant, à rester sur ses gardes quel que soit son niveau de connaissance financière. Les stratégies d’arnaques, et en particulier les usurpations d’identité, se sont particulièrement perfectionnées ces dernières années, et il est tout à fait possible de tomber dans le piège même en étant aguerri.

Face à la presse, en juin dernier, Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants de l'AMF, avait témoigné de ce perfectionnement des techniques « rendant la fraude de plus en plus difficile à détecter : dissimulation des adresses courriels, appels téléphoniques utilisant la technique du spoofing… ».

Ces arnaques sont fortement diffusées sur les réseaux sociaux (TikTok, Insta, Facebook...) mais elles se retrouvent également dans des espaces "classiques" de la publicité en ligne – bannières, pavés, vidéos (ce que l'on nomme le "display"). Leur diffusion touche aujourd'hui toutes sortes de plateformes (médias, blogs, applis diverses etc.) et brasse tous les publics, des très jeunes internautes aux populations les plus âgées.

Au moindre doute, si léger soit-il, il est donc fortement recommandé de se rapprocher des services de l’AMF et de l’ACPR (le pôle Assurance Banque Epargne Info Services au 3414) pour s’assurer de la qualité de son intermédiaire financier.