446.000€ : c'est le patrimoine net moyen d'un ménage français

Ce chiffre ressort d'une nouvelle enquête statistique de la Banque de France sur le patrimoine des ménages en France, sa répartition et sa composition.

Etabli selon une nouvelle méthodologie statistique développée sous l’égide de la BCE et des banques centrales nationales, le patrimoine net moyen d’un ménage français au 2e trimestre 2023 a été évalué par la Banque de France à 446.000€. Selon l’institution nationale, cette moyenne cache cependant de fortes disparités, la moitié des ménages détenant toutefois un patrimoine inférieur à 185.000€, et les 10% des ménages les plus riches en France détenant plus de 54% de la richesse nationale privée.

Au total, le patrimoine net total de tous les ménages en France atteint 14.041 milliards d’euros, un montant en progression de 61% en euros courant depuis la fin 2009, et de 23% en euros constants.

D’après cette enquête, qui sera désormais actualisée chaque trimestre, le patrimoine des ménages a fortement augmenté en valeur entre fin 2009 et fin 2021 (+5.329 milliards d’euros), pour toutes les catégories de ménages, puis s’est stabilisé à ce niveau jusqu’au deuxième trimestre 2023 (14.041 milliards d’euros).

L'immobilier, principale source d'enrichissement

La hausse tient principalement à l’augmentation de la valeur de l’immobilier, dont ont bénéficié les 60% des ménages les mieux dotés, qui détiennent 99% du total de l’immobilier net d’emprunt, et dans une moindre mesure à la progression de la valeur du patrimoine professionnel, essentiellement détenu par les ménages les plus fortunés. La hausse « assez générale » des dépôts bancaires, de l’assurance vie et des placements retraite ont aussi participé à cette progression.

La moitié des ménages vivant en France détiennent 95% du patrimoine total, et les 10% des ménages les plus fortunés possèdent plus de la moitié du patrimoine total. Les inégalités de patrimoine entre les ménages sont restées un peu moins élevées en France qu’en zone euro et progressent légèrement dans les deux cas depuis fin 2009, avec toutefois une stabilisation après 2019, dans un contexte boursier et immobilier favorable, et compte tenu de la concentration des inégalités sur certains instruments de placement, relève la Banque de France.

Composition du patrimoine

La composition de ce patrimoine est très différente selon la fortune des foyers. Les personnes les moins riches disposent essentiellement de dépôts bancaires, diminués par des dettes contractées (hors emprunts immobiliers). Le patrimoine des ménages suivants et situés sous la médiane est essentiellement composé d’immobilier net des emprunts associés, ainsi que de dépôts. Le patrimoine détenu par les 40% des ménages situés au-dessus de la médiane est majoritairement constitué d’immobilier (net de dettes) et, dans une moindre mesure, de dépôts et d’assurance-vie et retraite. Enfin, les 10% des ménages les plus riches détiennent de l’immobilier (net de dettes), mais également des actifs financiers et, en part croissante avec le niveau de richesse, du patrimoine professionnel.