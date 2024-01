2023, année dorée pour les livrets et comptes à terme

Le rendement moyen des dépôts bancaires (comptes à terme, livrets A et ordinaires...) a encore progressé en novembre, en dépit de l'accalmie du marché obligataire. Sur une année glissante, il s'est apprécié de plus de 35%.

Sans surprise, la rémunération moyenne des dépôts bancaires des ménages a continué à s’apprécier en novembre, selon les dernières données de la Banque de France publiées cette semaine. L’Institution relève pour cette période un taux moyen de 1,83% après 1,79% en octobre, 1,76% en septembre, et une progression de 66 points de base sur une année glissante.

Cette progression, qui a concerné l’ensemble des dépôts bancaires, est restée cependant majoritairement portée par les taux de rémunération des comptes à terme, atteignant 3,46% en moyenne pour ceux disposant d’une échéance inférieure ou égale à 2 ans, et 1,79% pour ceux à l’échéance supérieur. Le taux moyen des livrets ordinaires est resté pour sa part quasi-stable, à 0,83% en moyenne après 0,82% au mois d’octobre.

Dernière ligne droite pour les taux boostés ?

Au cours d’une année 2023 très clémente pour le marché obligataire – sur lequel se base la rémunération des dépôts bancaires – banques et courtiers ont multiplié les opérations de séduction pour faire le plein d’encours.

Les épargnants ont pu profiter d’un ensemble d’offres commerciales à taux boostés pratiquement tout au long de l’année, et ce malgré l’accalmie des obligations d’Etat depuis le mois d'octobre.

Si Distingo Bank a encore annoncé ce 2 janvier un taux d’intérêt boosté à 4% pendant quatre mois pour toute ouverture de son livret d’épargne Distingo d’ici au 29 février, les rendements proposés pour certains livrets et comptes à terme ont déjà été revus à la baisse en décembre.

Chez Boursobank, le compte à terme, qui était encore rémunéré à 3,5% sur 18 mois en novembre, est retombé à 3% actuellement. Du côté de Placement-Direct, le taux proposé n'est plus qu'à 3% sur un an et à 2,5% sur cinq ans, contre une offre à 3,2% sur un an et à 3,5% sur cinq ans en novembre. La plateforme a cependant maintenu jusqu'à la fin janvier une opération à taux boosté à 5,25% pendant trois mois pour son livret.

La baisse des rendements obligataires est bel et bien amorcée. Et avec celle attendue de taux des Banques centrales cette année, le rendement des livrets et comptes à terme devrait encore se tasser dans les prochains mois.