Intelligence artificielle : la course est lancée !

(Boursier.com) — La société chinoise Baidu pourrait avoir terminé dès le mois de mars les tests internes de son projet de type "chatbot" similaire au fameux ChatGPT. Appelé "Ernie Bot", "il fera la démonstration de toute la puissance de l'intelligence artificielle en mode conversationnel"...

L'hystérie qui s'est emparée du "chatbot" ChatGPT, largement soutenu par Microsoft, a alimenté tous les fantasmes récemment en bourse. Deux mois seulement après son lancement, ChatGPT est devenu l'application grand public avec la plus rapide croissance de l'histoire. L'entreprise de recherche et de déploiement de l'intelligence artificielle, dirigée par Sam Altman et co-fondée par Elon Musk, est aussi à l'origine du générateur d'images DALL-E.

De son côté, Baidu a déclaré qu'Ernie Bot, crée en 2019, s'est progressivement développé pour être capable d'effectuer des tâches telles que la compréhension et la génération de langage ainsi que la création de texte et d'images...

Course contre la montre

Le géant chinois de la tech prévoit notamment de propulser le plus rapidement possible ce service en tant qu'application autonome, puis de le fusionner progressivement dans son moteur de recherche. Baidu souhaite intégrer les résultats générés par son agent conversationnel lorsque les utilisateurs font des recherches, permettant alors de remplacer les liens traditionnels.

L'entreprise chinoise a déjà investi massivement dans la technologie de l'IA, y compris dans les services cloud, les puces et la conduite autonome et cherche ainsi à diversifier ses sources de revenus.

Alors que les chatbots en Chine se concentrent pour l'heure sur "l'interaction sociale", le programme d'OpenAI est plus performant dans des tâches professionnelles, telles que la programmation et la rédaction d'essais.

Rappelons que ChatGPT et les principaux services de Google ne sont pas disponibles en Chine. Dans le même temps,Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé le lancement expérimental d'un service de "chatbot" dans l'optique de concurrencer ChatGPT et davantage d'IA pour son moteur de recherche...

Le 23 janvier dernier, Microsoft avait confirmé investir "plusieurs milliards de dollars" supplémentaires dans OpenAI, qui cherche à faire progresser encore sa technologie. Ce partenariat pourrait permettre au géant américain de l'informatique de prendre la tête de la course à l'intelligence artificielle...