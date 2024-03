OPCVM : un fonds se renforce en Rémy Cointreau

(Boursier.com) — L 'objectif du fonds Tiepolo Rendement consiste à profiter du développement de l'économie européenne en investissant sur les marchés d'actions. Il oriente plus particulièrement ses investissements vers des actions de sociétés présentant un caractère défensif par la distribution d'un dividende élevé versé de façon régulière et pérenne.

Les objectifs de gestion sont dans le cadre d'une stratégie de type value de sélectionner des valeurs présentant des caractéristiques spécifiques, capacité de distribution de dividendes élevés et pérennité de cette distribution, qualité du bilan et des principaux ratios financiers, pérennité et sous-évaluation des actifs présents au bilan ou figurant hors bilan par rapport à une valeur objective déterminée à l'issue du travail de recherche ou encore désaffection ponctuelle de la valeur de la part des investisseurs.

Durant le mois de février, le fonds s'est renforcé en Remy Cointreau et en BNP Paribas. En revanche, il a vendu la ligne Icade et s'est allégé sur Veolia.

Les principales positions sont Dior, Clasquin, Air Liquide, Ipsos et Gérard Perrier.