Gestion : un fonds toujours prudent sur les cycliques industrielles...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec une performance de +29,6%, le fonds PAM Select de Pléiade AM délivre une solide progression, dans un contexte de marché certes porteur, mais jugé compliqué à naviguer avec une collecte négative sur les marchés actions européennes, des rotations sectorielles brutales et de courtes durées induites par la nervosité des investisseurs et des valeurs industrielles malmenées par la macroéconomie.

Pour 2020, les gérants prévoient une faible croissance économique, une progression anémiée des bénéfices, et donc peu de potentiel d'appréciation.

Pourtant, dans un environnement de taux proche de 0, les actions constitueraient l'une des seules classes d'actifs qui produisent un rendement, ce qui en fait un puissant moteur de revalorisation.

Ce contexte serait de nature à privilégier le stock picking, autrement dit la capacité à choisir les entreprises qui démontrent un potentiel de création de valeur supérieur.

Le fonds démarre l'année avec une poche de trésorerie relativement conséquente. Il reste encore largement à l'écart des valeurs industrielles cycliques, dans l'attente de signaux concordants d'amélioration des carnets de commande...