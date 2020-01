Gestion : un fonds profite de la bonne tenue du pétrole

Gestion : un fonds profite de la bonne tenue du pétrole









(Boursier.com) — Le fonds Talence Situations Spéciales progresse de 3,4% au mois de décembre contre 1,2% pour son indice de référence.

Cette surperformance trouve son explication à travers le bon comportement de certains dossiers tels que Vallourec et CGG avec la bonne orientation du secteur pétrolier liée à la hausse des prix du brut.

Eramet, Nexans et Elior et Coface se sont également bien comportés. A l'inverse, quelques titres ont pesé négativement avec AF KLM et Showroomprivé du fait de l'avertissement sur les résultats 2019.

Peu de mouvements ont été réalisés au cours du mois de décembre. On notera néanmoins l'allègement de la position en Inditex après un beau parcours.