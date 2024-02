Gestion : un fonds prend position sur Wendel

(Boursier.com) — La stratégie du fonds Fastea Opportunités est de rechercher à optimiser la performance à long terme au moyen d'une gestion value, active et discrétionnaire sans contrainte de réplication.

L'objectif du fonds est de délivrer une performance nette de tous frais de gestion supérieure à celle de l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. Le fonds est exposé à 60% minimum d'actions françaises.

Parmi les achats effectués le mois dernier, on retrouve Wendel, Manitou et Worldline. En revanche, les sorties ont porté sur Herige, Teleperformance et Piscines Desjoyaux.