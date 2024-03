Gestion : un fonds initie une ligne en Guerbet

(Boursier.com) — Lors du mois de février, le fonds Talence Sélection PME enregistre un recul de -3,1% sur le mois, en ligne avec celui de son indice de référence.

Les principales contributions positives viennent de Visiativ avec un projet d'OPA à 37 Euros par action, Lumibird, We connect, LNA Santé et GL Event à l'approche des JO.

A l'inverse, plusieurs titres ont contribué négativement à la performance avec Nanobiotix, Baikowski ou Euroapi.

En termes de mouvements, le fonds a pris quelques bénéfices sur Assystem, le titre a bénéficié de l'annonce d'un dividende exceptionnel après la cession de la participation dans Framatome, sur High Co alors que 2024 s'annonce perturbé par les difficultés du groupe Casino, premier client d'High Co et Bassac en raison des difficultés du secteur de la promotion immobilière.

Du côté des achats, le gérant Régis Lefort a initié une position sur le titre Guerbet. La société bénéficie de plusieurs facteurs positifs qui soutiendront l'exercice 2024. Par ailleurs, il a renforcé Vicat, 2024 se présente à nouveau comme une bonne année avec une poursuite du redressement des marges, et Perrier Industrie qui bénéficie d'une forte visibilité dans le nucléaire.