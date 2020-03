Gestion : Echiquier Agressor modifie son process de gestion

Gestion : Echiquier Agressor modifie son process de gestion









(Boursier.com) — Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l'Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer.

Depuis son lancement en 1991, Echiquier Agressor repose sur une gestion contrariante et opportuniste investissant en actions européennes de tous styles et de toutes capitalisations.

Cette approche, après avoir été longtemps un important vecteur de performance, s'est révélée moins efficace dans ce contexte de marché. Echiquier Agressor enregistre néanmoins, depuis sa création, une performance annualisée de 10,4%, contre 5,0% pour son indice de référence.

Désormais, La Financière de l'Echiquier va s'appuyer sur ses pôles d'expertise reconnus en actions pour mettre en oeuvre une gestion reposant sur une sélection des plus fortes convictions des gérants de Major, Agenor, Value, Positive Impact Europe et World Equity Growth notamment.

La gestion sera pilotée à compter du 23 mars 2020 par Olivier de Berranger, Directeur de la gestion d'actifs, accompagné de Louis Porrini, analyste actions senior, et de l'ensemble des gérants senior de La Financière de l'Echiquier. Frédéric Buzaré a souhaité quitter la société afin de poursuivre un projet professionnel différent.