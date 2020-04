Eurazeo supprime son dividende et se mobilise dans la lutte contre la pandémie

(Boursier.com) — L'assemblée générale des actionnaires du 30 avril d'Eurazeo se tiendra au siège social hors la présence physique des actionnaires et sera diffusée en direct.

Dans le contexte inédit et incertain à l'échelle internationale et conformément aux recommandations récentes du Gouvernement, Eurazeo proposera à ses actionnaires de ne pas verser de dividendes au titre de 2019.

Eurazeo annonce par ailleurs, avec le soutien de ses actionnaires de référence, la création d'un fonds de solidarité de 10 millions d'euros consacré à l'achat de produits et services de nos participations à visée caritative, à des structures venant en aide aux publics les plus fragiles particulièrement frappés par cette crise et au bénéfice des salariés d'Eurazeo et de ses filiales qui connaitraient des situations d'urgence.

Mesures Covid- 19

Le groupe Eurazeo s'est organisé pour assurer la protection de ses collaborateurs sur toutes ses géographies (France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Luxembourg, Etats-Unis, Brésil, Corée du Sud et Chine) et la continuité de ses activités. Tous les collaborateurs, équipes d'investissement, équipes corporate, équipes de levée ou de gestion des fonds, sont ainsi pleinement mobilisés pour assurer le suivi permanent de l'évolution de cette crise et prendre les mesures adéquates, tout en poursuivant l'activité courante de la Société. Des dispositions ont été prises dans chacune des sociétés dans lesquelles les entités Eurazeo ont investi visant notamment à la mise en place de plans de continuité d'activité et à une surveillance accrue des enjeux de liquidités.

Certaines de ces sociétés font ou feront appel aux dispositifs d'aides publics de court terme mis en place à l'occasion de cette crise. Un point sera fait sur l'estimation des effets de cette crise sur l'activité de nos participations lors de notre communication relative au 1er trimestre 2020.

Solidité financière

Notre modèle diversifié en métiers, en géographies, en secteurs d'activités et en sources de revenus et de croissance, couplé à une situation financière solide et saine, a été construit depuis plusieurs années avec l'objectif de réduire les risques pour la Société et de renforcer sa capacité à faire face aux situations qui se présenteraient. Eurazeo a conservé à fin 2019 une situation de trésorerie de 533 ME à laquelle s'ajoute une ligne de crédit syndiquée confirmée de 1,5 MdE que nous avons augmentée de 50% et renouvelée par anticipation en décembre 2019 pour au moins 5 ans. La société dispose également de 3,8 MdsE de "drypowder" (engagements confirmés non appelés auprès de ses partenaires).

Dividende

Le 12 mars 2020, le Directoire d'Eurazeo avait proposé au titre de l'année 2019 le paiement d'un dividende de 1,50 euro par action, en hausse de +20% par rapport à 2018, soutenue par le développement de revenus récurrents tirés de l'activité de gestion d'actifs et la solidité financière du Groupe.

Afin de fidéliser ses investisseurs de long terme, le Directoire a également décidé de proposer à l'assemblée générale du 30 avril 2020 la mise en place d'un dividende majoré de 10% récompensant les actionnaires détenant des titres au nominatif de façon continue pendant au moins deux ans, dans la limite légale.

Dans ce contexte sans précédent et très incertain certaines des filiales ou participations d'Eurazeo sollicitent ou pourraient solliciter, l'aide de l'Etat, c'est pourquoi et conformément aux recommandations récentes du Gouvernement, le Directoire d'Eurazeo en accord avec le Conseil de surveillance a décidé de modifier la résolution d'affectation du résultat et ainsi de ne pas allouer le dividende initialement prévu. Cette résolution sera présentée lors de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2020, à 16h, au 1, rue Georges Berger 75017 Paris hors la présence physique des actionnaires.

Actions de solidarité

Le Groupe Eurazeo annonce aujourd'hui, avec le soutien de ses actionnaires de référence, un engagement supplémentaire et important dans le cadre de la lutte nationale et internationale contre la pandémie.

Au cours des dernières semaines après le déclenchement de la crise, Eurazeo a mobilisé son savoir-faire et les ressources de ses sociétés de portefeuille afin de démultiplier son impact contre la propagation du Covid-19. De formidables initiatives ont ainsi été mises en place dans nos filiales et participations parmi lesquelles :

- Produisant jusqu'à 30 tonnes par jour, Seqens est aujourd'hui le premier producteur de gels hydroalcooliques en France. La société fournit également des médicaments notamment du paracétamol et contribue au développement d'un traitement contre le virus ;

- C2S, notre groupe de cliniques privées, est bien sûr en première ligne depuis le premier jour ;

- Peters Surgical produit un cathéter pour traiter les patients en détresse respiratoire, tout en protégeant les soignants en contact direct avec les malades ;

- Linvosges a redémarré son atelier de Gérardmer pour fabriquer des masques de protection pour les hôpitaux et les maisons de retraite ;

- Doctolib a mis en place la téléconsultation gratuite, qui est passée de 3.500 à 63.000 médecins consultant en ligne ;

- Grandir- Les Petits Chaperons Rouges maintient un service de garde minimum afin de permettre aux professionnels du secteur de la santé et de la sécurité de garder leurs enfants ;

- Europcar a mis à la disposition des personnels soignants 200 véhicules ;

- Grape Hospitality a mis à disposition des chambres pour le personnel mobilisé par la crise.

En complément de ces ressources, Eurazeo prend aujourd'hui la décision de créer un fonds de solidarité de 10 millions d'euros financé grâce à sa trésorerie et à une donation des membres du Conseil de surveillance, du Directoire et du Comité exécutif. Même si Eurazeo n'a pas recours au chômage partiel et ne se place pas ainsi dans le cas visé par l'AFEP, les membres du Directoire d'Eurazeo ont souhaité d'ores et déjà participer à l'effort global en contribuant, à hauteur de 10% de leur rémunération variable annuelle 2019 à percevoir en avril 2020, au plan de solidarité. Les salariés d'Eurazeo qui le souhaiteront pourront également y contribuer.

Ces sommes seront affectées :

- A hauteur de 7 millions au soutien des salariés d'Eurazeo et de ses filiales qui connaitraient des situations d'urgence (médicale ou financière) et à l'achat de produits et services de nos participations à visée caritative (production de gel hydroalcoolique par Seqens, places de crèches par Grandir-Les Petits Chaperons Rouges, etc...)

- A hauteur de 3 millions d'euros à des dons à des structures qui viennent en aide à des publics fragiles à la fois au coeur de la crise sanitaire, mais aussi sur le plus long terme pour faire face aux conséquences de la crise économique :

-Au Samusocial qui, au plus fort de la crise sanitaire, intensifie sa mission au service des plus fragiles et qui fait face à un besoin immédiat d'équipements de protection et de matériel pour les familles confinées à l'hôtel. A plus long terme le Samusocial devra poursuivre l'équipement des foyers d'hébergement et renforcer son dispositif d'insertion

-A l'association new yorkaise The Bowery Mission pour lui permettre de mettre à l'abri les plus fragiles exposés au Covid-19 et de continuer à assurer sa mission dans un contexte de crise économique

-A l'APHP qui consacrera ce don à la rénovation de ses services d'accueil des urgences ainsi qu'à des actions en faveur de ses personnels

-Eurazeo annonce également le doublement cette année du budget consacré au mécénat de la Société. Il soutiendra, comme c'est le cas depuis plusieurs années des associations intervenants en faveur de l'éducation et de l'égalité des chances, alors qu'un des grands enjeux de la sortie de crise que sera le retour à l'école des populations les plus traditionnellement exclues du système scolaire.