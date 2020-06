Eurazeo se distingue

(Boursier.com) — Seule société de 'private equity' présente dans 11 indices des 5 agences de notation extra-financières de référence, Eurazeo est distinguée par les indices Euronext Vigeo "World 120" et "France 20". La société maintient sa présence dans l'indice "Europe 120". Eurazeo est également classée 5e de la catégorie "diversified financials" par Sustainalytics en matière d'ESG.

Ces distinctions traduisent des années d'engagement sur les enjeux de responsabilité sociale dans le secteur du 'private equity'. Pionnière dans son approche, Eurazeo place depuis 2008 l'intégration de tous les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) au coeur de sa réflexion stratégique et de ses activités d'investissement.

Dès 2008 Eurazeo a publié un 1er bilan carbone à l'échelle de tout son portefeuille, elle est également la première société de Capital Investissement à avoir mesuré son empreinte socio-économique étendue. Intégrée dans un indice RSE de référence dès 2012, Eurazeo se démarque par son antériorité mais aussi par sa longévité, en témoigne sa présence récurrente dans les principaux indices depuis 2014. Eurazeo figure ainsi dans le top 5 du classement "ESG rating" établi par Sustainalytics, acteur de référence dans la recherche et l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et dont la dernière mise à jour date d'avril 2020. Eurazeo a obtenu une note de 74/100 et se situe ainsi dans le 98ème percentile, sensiblement au-dessus de la moyenne de l'industrie du 'private equity'.