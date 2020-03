Eurazeo : l'ANR par action s'inscrit à 80,3 euros

(Boursier.com) — Eurazeo annonce une forte hausse de ses actifs sous Gestion (AUM) qui atteignent 18,8 MdsE (+16%). Dans la gestion d'actifs, les commissions de gestion ressortent à 215 ME (+16%).

L'ANR par action d'Eurazeo s'inscrit à 80,3 euros, en progression de +10,5% dividende inclus en 2019.

La création de valeur du portefeuille est de 14,5% au total, dont 19% sur les actifs non-cotés. Le portefeuille reste très diversifié, aucun actif ne dépassant 10% de l'AN), composé à 96% d'actifs non cotés.

Le Résultat net part du groupe est de 123 ME. Le niveau de trésorerie au 31 décembre 2019 s'inscrit à 533 ME, sans dette au niveau d'Eurazeo SE.

Le groupe propose d'augmenter de 20% le dividende unitaire à 1,50 euro par action.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "2019 confirme la pertinence de la stratégie d'Eurazeo qui s'appuie sur une complémentarité de ses métiers, une diversification de ses géographies et de ses ressources et une solidité financière encore renforcée. Résultat : un Groupe plus grand, plus robuste qui connait une croissance de ses actifs sous gestion de plus de 16% en un an. Avec une position de trésorerie solide, aucune dette structurelle au bilan d'Eurazeo et une ligne de crédit non-tirée de 1,5 MdE récemment renouvelée, le Groupe est en mesure de faire face aux incertitudes liées à l'épidémie de COVID-19 et de saisir les opportunités qui pourraient se présenter. La bonne performance de l'année écoulée, associée à des fondamentaux particulièrement sains, me rendent confiante dans la capacité d'Eurazeo à poursuivre son développement. Nous marquons cette confiance dans l'avenir par une augmentation sensible du dividende par action de 20%."