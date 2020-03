Eurazeo a signé la charte pour la diversité

(Boursier.com) — Eurazeo, société d'investissement mondiale de premier plan, a signé la charte pour la diversité, initiée par l'association France Invest par laquelle les acteurs du capital-investissement s'engagent à favoriser la parité dans nos sociétés de gestion et dans les entreprises dans lesquelles nous investissons. Face au constat du manque de parité dans le secteur du capital-investissement, Eurazeo se mobilise depuis de nombreuses années pour encourager la mixité et le leadership au féminin, avec l'objectif de faire évoluer les pratiques dans l'ensemble de son écosystème et de montrer l'exemple.

Parmi les engagements d'Eurazeo en faveur de la parité, la participation au programme des Rising Talents du Women's Forum for Economy and Society que la société d'investissement soutient de manière active depuis plus de dix ans ; le soutien au comité français de Level20, organisation à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la diversité dans le secteur européen du capitalinvestissement et son appui au mouvement Sista qui se mobilise pour l'accélération du financement des femmes entrepreneures. Au-delà de ces engagements, la volonté d'Eurazeo de faire de la parité une réalité se reflète déjà dans les chiffres du Groupe, très largement au-dessus des moyennes du secteur : les femmes représentent 47 % des effectifs (vs. 28% dans l'industrie) et près de 24 % d'entre elles ont des fonctions de management.

Dans les équipes d'investissement, Eurazeo compte plus de 28% de femmes en comparaison des 14% dans le métier et son objectif est de recruter 50% de femmes juniors au sein de ses équipes d'investissement pour préparer l'avenir. Eurazeo a également mis en place une politique de diversité renforcée dans les entreprises de son portefeuille avec l'objectif d'au minimum 40% de femmes dans les conseils d'administration de ses participations.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo a déclaré :" Le combat pour la diversité est le mien et celui d'Eurazeo depuis de nombreuses années. Je le mène car il procède de ma vision de l'entreprise, de mon parcours et de mon expérience. La promotion des femmes dans l'entreprise est impérative non seulement par principe d'égalité, mais aussi parce que la diversité est un gage de succès Je crois fondamentalement à la meilleure performance d'une équipe de direction grâce à la diversité des profils et à une meilleure représentation des femmes. Ce combat doit aujourd'hui être celui de toute notre industrie et je suis heureuse que France Invest s'en saisisse et entraîne les acteurs français."