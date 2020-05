Altamir : baisse de 12,7% de l'ANR à fin mars

(Boursier.com) — Au 31 mars 2020, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 24,21 Euros, en recul de 12,7% par rapport au 31 décembre 2019.

Ce recul s'explique principalement par la baisse des multiples.

Pour mémoire, afin que l'ANR au 31 mars reflète l'impact de la situation actuelle sur les sociétés du portefeuille, l'ensemble des participations du portefeuille ont été réévaluées, et non pas uniquement les sociétés cotées comme habituellement à la fin du premier trimestre.

Les comptes sociaux affichent au 31 mars 2020 une trésorerie nette de 34,3 ME contre 79,1 ME au 31 décembre 2019.

La diminution de la trésorerie s'explique en partie par la baisse de 19 ME de la valorisation du fonds obligataire à haut rendement investi dans les pays émergents, qui s'établissait à 43,8 ME au 31 mars 2020 contre 62,7 ME au 31 décembre 2019.

Altamir est en négociation avancée avec ses banques afin de porter le montant de ses lignes de crédit à environ 70 ME.