Zuri a levé 1,25 million de dollars

(Boursier.com) — Zuri , une plateforme technologique de beauté détenue par des femmes qui est également une entreprise innovante de soins capillaires, de cosmétiques et d'esthétique opérant en Afrique et en Europe, a clôturé avec succès son dernier tour de table, levant 1,25 million de dollars.

Cette réussite marque une étape importante pour Zuri, dans le cadre de sa stratégie de croissance et d'internationalisation. Conformément à ses plans de développement, Zuri a lancé un nouveau tour de table de 5 millions de dollars pour accélérer sa croissance, élargir sa gamme de produits et développer sa plateforme et sa marque.