Zencap AM devient signataire des PRI et se dote d'un responsable ESG

(Boursier.com) — Zencap Asset Management, société de gestion spécialiste de la dette non cotée, filiale du Groupe OFI, confirme son engagement pour une finance responsable, durable et à impact avec la signature, en son nom propre, des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) de l'ONU. Zencap Asset Management était jusque-là sous l'ombrelle de son actionnaire principal OFI Asset Management, signataire des PRI depuis janvier 2008.

Cette accélération dans la finance responsable se traduit également par le recrutement d'un responsable ESG au sein de Zencap Asset Management, Raphaël Deléarde, dont la mission sera d'accompagner Zencap Asset Management sur les sujets d'investissement responsable et en particulier de développer les méthodologies et outils d'analyse ESG et d'impact extra-financier.

Raphaël Deléarde possède plus de 8 ans d'expérience dans la finance responsable et la RSE à différents niveaux (notation extra-financière, conseil et investissement) au sein d'EthiFinance, puis PwC France et enfin OFI Asset Management.

Richard Jacquet, Président de Zencap Asset Management : "Nous sommes très heureux de signer les PRI en nom propre afin de réaffirmer notre volonté de contribuer activement à la compréhension et à la prise en compte, dans nos décisions d'investissement, des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Après le lancement réussi d'un premier fonds labellisé Greenfin en 2019, l'année 2020 marque également pour Zencap Asset Management la création d'un premier fonds d'impact, Rebond Tricolore, qui vise à soutenir les entreprises françaises dans le contexte de la crise sanitaire. Un des premiers financements de ce fonds a d'ailleurs été structuré avec un taux d'intérêt indexé sur des critères d'impact extra-financier".

Zencap Asset Management affirme ainsi son positionnement dans le financement durable non coté avec des objectifs ambitieux en matière de responsabilité et d'impact des financements octroyés et la volonté de pousser les entreprises financées comme les acteurs de la classe d'actifs à monter en puissance sur ces enjeux clés pour notre avenir.