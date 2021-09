Yuno annonce un premier financement de 200.000 euros et prépare sa série A

(Boursier.com) — La Proptech Yuno, créatrice d'une application destinée à accompagner les investisseurs immobiliers qui opèrent sur le marché de la location, annonce un premier amorçage de 200.000 euros réalisé auprès de Business Angels, clients et Influenceurs. À travers cette opération, Yuno compte accentuer la promotion de son offre et préparer une première levée de fonds de grande envergure qui interviendra en 2022.

Concrètement, Yuno a été créée en 2019 et propose un assistant digital qui accompagne les propriétaires bailleurs pour suivre la performance de leurs investissements immobiliers et acquérir sereinement de nouveaux biens. L'objectif est donc de construire le meilleur service pour toute personne souhaitant investir dans l'immobilier grâce à la technologie et au design. L'assistant Yuno est disponible depuis une plateforme, mais également sur une application mobile...