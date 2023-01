Yousign annonce la nomination d'Alban Sayag au poste de CEO

(Boursier.com) — Alban Sayag, qui a occupé précédemment les postes de Chief Operating Officer (COO) depuis septembre 2020 et co-CEO depuis juin 2022 chez Yousign, est aujourd'hui nommé au poste de CEO. Il aura pour principales missions de continuer à développer Yousign dans sa stratégie de diversification produit et dans son processus d'internationalisation. Luc Pallavidino, co-fondateur de Yousign qui accompagnait Alban Sayag en tant que co-CEO depuis 6 mois restera dans l'entreprise en tant que Executive Chairman.

Créée en août 2013, Yousign est une scale-up française spécialiste de la signature électronique et membre de la FT120. Grâce à sa plateforme disponible en SaaS (Software as as Service), l'entreprise est aujourd'hui leader de la gestion des contrats pour les PME et TPE en Europe avec plus de 14.000 clients. Dans sa nouvelle fonction, Alban Sayag sera épaulé par un comité de direction resserré composé de Nicolas Baron (CTO), Christopher Parola (CPO) et Christian Nink (VP Sales) afin d'accélérer le développement de Yousign en France et en Europe.

Grâce à une levée de fonds de 30 ME réalisée en juin 2021 auprès de Lead Edge Capital et eFounders, l'entreprise a accéléré son développement en enrichissant son offre au-delà de la signature électronique et hors des frontières françaises. Après son lancement réussi en Allemagne et en Italie, Yousign a réalisé le rachat de la start-up Canyon, pour étendre son offre et lancer Workflows, une solution d'automatisation de préparation de contrats.