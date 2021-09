Younited et M&G Investments annoncent un partenariat à hauteur de 300 ME en Italie

(Boursier.com) — Younited , Fintech européenne membre du Next40, et M&G Investments, société internationale de gestions d'actifs, annoncent un partenariat à hauteur de 300 millions d'euros. A travers cet accord, M&G Investments fait l'acquisition d'un portefeuille de prêts de 180 millions d'euros auprès de Younited et s'engage à acheter un portefeuille additionnel de 120 millions d'euros de prêts à la consommation octroyés par Younited en Italie, son deuxième marché le plus important.