Young Platform lève 16 ME et s'installe en France

(Boursier.com) — Fondée en 2018 par six étudiants de l'école Polytechnique de Turin (Italie), Young Platform vise à rendre le monde des crypto-monnaies accessibles à tous à travers une plateforme de produits numériques et une intense activité éducative et de diffusion de la technologie blockchain et de ses applications. Grâce à cette levée de fonds de 16 millions d'euros menée par le fonds Azimut, la startup compte accélérer son déploiement en Europe et particulièrement en France.