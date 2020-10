Yotta Capital Partners rejoint l'Initiative Climat International

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Yotta Capital Partners, la première société de capital-développement dédiée à l'Industrie du Futur et à la décarbonation, poursuit son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique avec la signature du manifeste de l'Initiative Climat International.

L'initiative Climat International (iCi), soutenue par France Invest et qui s'inscrit dans les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies, réunit à ce jour une cinquantaine de sociétés de capital-investissement signataires. Cette initiative a pour objectif d'inciter l'ensemble des acteurs du capital-investissement à lutter contre le changement climatique, dans le but d'atténuer les émissions carbone et l'exposition aux risques financiers liés au climat des entreprises dans lesquelles ils investissent.

Yotta Capital Partners porte par nature une attention toute particulière aux grands enjeux défendus par l'iCi, puisqu'elle a placé la décarbonation au coeur de sa stratégie de création de valeur. Yotta Capital Partners investit dans des PME industrielles françaises pour les accompagner vers l'Industrie du Futur, les rendre plus compétitives et plus sobres en carbone.

Pour soutenir cette ambition, elle a signé un partenariat avec Carbone 4, société de conseil en transition énergétique, afin d'accompagner activement les entreprises de son portefeuille dans la définition et l'atteinte de leurs objectifs de réduction significative des émissions de CO2.

Pour Pierre Dejoux, Xavier Herrmann et Benoît Perrot, associés fondateurs de Yotta Capital Partners :

"Nous sommes tre?s heureux et fiers de rejoindre l'Initiative Climat International. Notre adhésion auprès de l'ICI est pour nous une étape majeure dans notre démarche. Initiée dès la réalisation de notre premier closing, elle témoigne de notre stratégie d'investisseur responsable. Nous cherchons à faire e?merger des ETI industrielles autour de projets de croissance, cre?ateurs d'emplois et de valeur e?conomique, sociale et financie?re avec un engagement climatique fort. Ainsi, Yotta conciliera son objectif de rendement financier avec un objectif extra-financier de réduction significative des émissions de CO2 des entreprises de son portefeuille."