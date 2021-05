Yotta Capital Partners et Bpifrance renforcent le capital de FOLAN

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La holding de FOLAN, concepteur et fabricant d'équipements passifs pour les réseaux de télécommunications (fibre optique, 5G, datacenters, smart cities), renforce ses fonds propres par l'entrée à son capital de Yotta Capital Partners et Bpifrance, à hauteur de 9 ME. Une première dans la vie de cette PME en croissance régulière depuis 30 ans qui affiche de très fortes ambitions de développement, notamment à l'international. Objectif : faire de FOLAN une ETI d'envergure européenne, puis mondiale !