YesWeHack lève 16 ME pour accélérer son expansion internationale

YesWeHack lève 16 ME pour accélérer son expansion internationale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — YesWeHack , première plateforme européenne de Bug Bounty et de VDP (Politique de Divulgation des Vulnérabilités), annonce aujourd'hui une levée de fonds de 16 millions d'euros. La Banque des Territoires et Eiffel Investment Group sont les deux principaux investisseurs tandis que Normandie Participations et CNP Assurances, qui avaient déjà investi lors de la série A, renouvellent leur confiance à YesWeHack.

La plateforme, qui met en relation des hackers éthiques avec des organisations pour tester et améliorer leur sécurité, a réalisé une croissance record de 450 % depuis sa première levée de fonds il y a deux ans seulement. YesWeHack s'est fortement développée en Europe et en Asie-Pacifique (APAC) et compte aujourd'hui une communauté de plus de 25 000 chercheurs, des clients dans plus de 40 pays, et affiche un chiffre d'affaires réalisé pour moitié à l'international.