YellowPop première levée de fonds de 4 M$

(Boursier.com) — YellowPop , la marque spécialisée dans les néons à LED, annonce avoir clôturé sa première levée de fonds de 4 M$. Déjà implanté sur le marché américain et anglais, YellowPop va pouvoir poursuivre ses ambitions sur le marché français et à l'international.

YellowPop a été créé en 2019 par deux Français, Jérémy Cortial et Ruben Grigri, férus d'art, de mode et de lifestyle. "Ils ont réussi, avec leurs néons LED, à allier leur passion pour le design tout en plaçant la technologie au premier plan, se distinguant ainsi des autres marques de décoration d'intérieur.

Avec ces néons à messages personnalisables et aux couleurs pop à prix accessibles, YellowPop participe à rendre nos maisons joyeuses et chaleureuses. Très vite, ses produits ont séduit les consommateurs américains et anglais, la marque répondant parfaitement au besoin, exacerbé par la pandémie, d'être bien chez soi" commente la société.