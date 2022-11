Yeasty lève 1,4 ME

(Boursier.com) — Yeasty , jeune pousse de la 'foodtech' qui propose aux industriels de l'agroalimentaire une source alternative de protéines issue de levure de bière non utilisée, boucle un premier tour de table de 1,4 ME mené par Asterion Ventures, avec la participation de Caméléon Invest et Satgana.

Parmi les plus de 40 BA ayant investi via Asterion : Cédric Sellin, Clément Alteresco (Morning coworking), Anne Carole Coen (Swile). Il sont en outre accompagnés par Alexis Angot (Ynsect) en tant que Board Member.

En récupérant auprès de brasseurs la levure de bière non utilisée, Yeasty propose une source de protéine alternative unique, compétitive, avec une qualité nutritionnelle incomparable...