Yavin lève 1,2 ME pour équiper les commerçants de terminaux de paiement Android

(Boursier.com) — Yavin , la jeune Fintech qui développe des solutions d'encaissements en magasin, vient de boucler une levée de fonds de 1,2 ME auprès du fonds anglais SeedCamp (Revolut, Wise) et de business angels comme Xavier Niel (Kima Ventures), Arthur Waller (Pennylane), Pierre-Antoine Dusoulier (iBanFirst), Thibaud Elzière (eFounders), Renaud Visage (Eventbrite)

Fondée par Samuel Manassé (ex CEO de Smile&Pay) et Alfred Bourély en 2020, la startup française lance une offre innovante de terminaux de paiement qui casse les modèles actuels et ce afin d'offrir une alternative moderne aux banques, aux commerçants...