XXII lève 22 ME pour devenir le leader mondial de la vision par ordinateur en IA

(Boursier.com) — XXII , start-up française créée en 2015 développant une solution d'analyse de flux vidéos en temps réel grâce à de l'intelligence artificielle, est fière d'annoncer une levée de fonds en Série A de 22 millions d'euros menée par le Fonds Innovation Défense, géré par Bpifrance, aux côtés de 574 Invest (Fonds d'investissement du Groupe SNCF), CIB Développement (groupe Colas), Techmind, Kima Ventures, de business angels et de son investisseur historique, le Groupe Duval.

"Notre ambition est de devenir le leader mondial de la vision par ordinateur. Nous avons toutes les clés pour y parvenir : une avance technologique et stratégique, une forte reconnaissance de nos clients et de nos partenaires, des cas d'applications qui répondent à des enjeux opérationnels, économiques et sociétaux, au-delà de la sécurité. Le marché s'ouvre, la législation autour de cette technologie se précise. Cette levée de fonds est un puissant accélérateur pour faire rayonner notre savoir-faire en France et à l'international et développer encore plus rapidement notre technologie de rupture" déclare William Eldin, CEO de XXII.