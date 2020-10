XTB : partenariat avec José Mourinho

XTB : partenariat avec José Mourinho









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — José Mourinho, deux fois vainqueur de la Ligue des Champions de football en tant qu'entraineur, a été nommé nouvel ambassadeur de la marque XTB. Le courtier international a également saisi l'occasion d'annoncer le lancement de sa nouvelle offre sur les Actions et ETF avec 0% de commission pour un investissement pouvant atteindre 100.000 euros par mois.

José Mourinho sera donc l'ambassadeur mondial de XTB pour les deux prochaines années... "Je suis très heureux d'annoncer notre partenariat avec José Mourinho qui n'est pas seulement un individu hors du commun, mais aussi le symbole d'un manager qui a bâti son succès à la fois sur la stratégie et sur un état d'esprit gagnant. Son histoire résonne bien avec les valeurs et la stratégie de notre marque. Nous partageons le même désir de réaliser ce que nous voulons et aimons. Alors que José aide son équipe à devenir la meilleure au monde, nous voulons aider nos clients à devenir de meilleurs investisseurs en fournissant le plus haut niveau de service et de technologie" a déclaré M. Arnaout, PDG de XTB.

L'annonce de la coopération entre José Mourinho et XTB marque le début de la nouvelle campagne de communication mondiale du courtier "Soyez comme José".

"L'idée créative est basée sur le concept de similitudes entre les défis auxquels sont confrontés quotidiennement les investisseurs et ceux auxquels est confronté un entraîneur de football. Une bonne stratégie, le désir de gagner et apprendre de l'échec sont les principaux facteurs de succès tant dans le football que dans la finance".