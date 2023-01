XTB offrira une action à chaque nouveau client qui ouvre un compte sur la plateforme d'investissement xStation

(Boursier.com) — XTB , plateforme offrant la possibilité d'investir dans plus de 5.500 instruments financiers dans le monde, y compris des actions et des ETF, accélère sa croissance. La fintech mondiale lance une campagne "Action gratuite pour bien démarrer en bourse" dans le but de populariser l'investissement en action.

Tout nouveau client qui a ouvre un compte chez XTB à partir de 8h00 le 9 janvier, ayant accepté les termes et conditions de l'offre et effectué un dépôt, recevra une action gratuite sur son compte.

L'offre est promue dans le cadre d'une campagne marketing intensive - des vidéos publicitaires mettant en scène des stars du sport mondial - les champions d'arts martiaux mixtes Joanna J?drzejczyk et Ji?í Procházka, ainsi qu'une campagne en ligne avec le combattant MMA Conor McGregor, tous ambassadeurs XTB. La vidéo de la campagne sera diffusée en ligne.

"Le développement technologique rend l'investissement de plus en plus accessible et généralisé. Grâce à des ressources éducatives de qualité et une promotion intensive, nous encourageons les clients particuliers qui investissent leur argent à utiliser une technologie qui leur permettra de gérer leurs investissements et intuitivement" a déclaré le PDG de XTB, Omar Arnaout.

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, XTB a réalisé un bénéfice net de 152 millions d'euros, soit quatre fois plus qu'à la même période de l'année précédente. Le nombre total de clients a dépassé 581.000.

Une telle croissance a été possible grâce au développement intensif des fonctionnalités de l'application phare de XTB - xStation, et à la croissance du nombre d'instruments financiers proposés, ainsi qu'à des campagnes marketing actives, soutenues par des ambassadeurs XTB, stars du sport de renommée mondiale.