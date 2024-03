XPerience.immo vient de boucler un premier tour de table d'1,7 million d'euros

(Boursier.com) — Après 5 années de 'R&D', XPerience.immo a développé la 1ère application en mesure de centraliser la gestion financière, commerciale et relation client des promoteurs immobiliers.

La proptech vient de boucler un premier tour de table d'1,7 million d'euros auprès de One Maker Nation et Holnest, avec le concours de BPI France, de partenaires bancaires (SG Banque et BNP Paribas) et d'un pool d'entrepreneurs.

Cette première levée de fonds lui permettra notamment de répondre à ses ambitions de croissance en France puis en Europe. Après avoir doublé ses effectifs en 2023, XPerience.immo ouvre 30 postes et vise 200 clients d'ici 5 ans.