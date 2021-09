WYCA Robotics accélère son développement avec une levée de fond de 1,6 ME

(Boursier.com) — WYCA Robotics, société française spécialisée dans les véhicules autonomes indoor, annonce ce jour une opération de levée de fonds de 1,6 ME auprès de M Capital, de ses investisseurs historiques, de la BPI et de ses partenaires bancaires.

Créé en 2015, WYCA Robotics conçoit des véhicules indoor capables de se déplacer en pleine autonomie et en toute sécurité dans des environnements complexes dans lesquels circulent des personnes ou d'autres véhicules, tels que les ateliers industriels, les entrepôts ou les grandes surfaces. La technologie de WYCA Robotics repose sur de l'intelligence artificielle avec des informations remontées par des capteurs placés sur les véhicules, et elle permet d'obtenir une fiabilité inégalée sur le marché en termes de positionnement, de choix de trajectoire et de sécurité.

Les véhicules conçus par WYCA Robotics sont génériques, simples d'utilisation et permettent d'adresser, au travers de partenariats avec des intégrateurs, une multitude de cas d'usages allant de la navette en magasin, du déplacement de charges dans l'industrie, de l'inventaire en entrepôt, du déplacement de bras robotisés, de la téléprésence, jusqu'à la télémaintenance et l'accueil du public. De plus, les véhicules sont fabriqués en France.