WiSEED : sortie positive

(Boursier.com) — WiSEED , plateforme leader dans le financement participatif et l'investissement digital, annonce une sortie positive pour l'une de ses participations après l'acquisition par le fonds d'investissement Vantage Infrastructure UK d'une part majoritaire au capital de la société Agronergy auprès de ses actionnaires historiques, Generis Capital Partners, Thélème Bleue, Crédit Agricole Centre Loire Expansion, Wiseed et KIC Inno Energies, notamment.

Fondée en 2013 par Stéphane Vidaillet, Agronergy propose une offre clé en main de chaleur renouvelable à destination d'une clientèle B2B en zones urbaines et péri-urbaines (écoles, gymnases, écoquartiers...). Agronergy conçoit et installe des chaufferies biomasse ou géothermiques et des réseaux de chaleur renouvelable, puis gère l'approvisionnement et la maintenance des équipements. La société propose également une offre de financement permettant aux clients de devenir propriétaire de l'installation à la fin du contrat de chaleur.

Agronergy avait levé 258.000 euros en 2015 sur la plateforme WiSEED, auprès de 330 investisseurs individuels, avant de boucler un second tour de financement de 2 millions d'euros, début 2018, mené par Generis Capital Partners. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés mais celle-ci a permis de générer un retour sur investissement positif avec un multiple de 3,47.