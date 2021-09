WiSEED ouvre la collecte pour le projet d'immobilier d'entreprise NANCYTY

WiSEED ouvre la collecte pour le projet d'immobilier d'entreprise NANCYTY









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WiSEED , plateforme leader dans l'investissement participatif, annonce l'ouverture de la collecte pour le financement du programme NANCYTY, à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, pour le compte du promoteur immobilier AnaHome Immobilier. WiSEED vise une collecte de 3 ME, via l'émission d'obligations dont l'échéance est de 24 mois et le rendement annuel de 10%.

NANCYTY consiste à réaliser un programme immobilier d'une surface de plancher totale de 6.688 m(2), à destination de bureaux, réparti en deux bâtiments indépendants s'élevant sur trois niveaux. Ce projet est situé dans la ZAC Austrasie, à proximité immédiate du centre-ville de Nancy (5mn à pied) et de la gare TGV (10mn).

Un permis de construire a été obtenu le 5 août 2020 pour ce projet et est désormais définitif. Le taux de remplissage est, à ce jour, de 60%, par la prise à bail du bâtiment B en totalité par Orange via un engagement de 12 ans ferme...