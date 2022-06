WiSEED : Lancement d'une collecte de 350.000 euros en actions, au profit d'Echo Cube

(Boursier.com) — WiSEED , plateforme leader en investissement digital, lance une collecte pour Echo Cube, greentech basée à Station F (Paris) et oeuvrant pour la protection des écosystèmes aquatiques en développant une technologie brevetée qui collecte plastiques, végétaux flottants, hydrocarbures et cyanobactéries.

Chaque minute l'équivalent d'un camion poubelle de déchets est déversé dans l'océan par les fleuves : macro déchets, végétaux envahissants et pollutions bactériennes qui ont notamment pour conséquence la mort de 1.500.000 animaux par an.

Forte de ce constat, la start-up française s'est donnée pour mission de nettoyer les surfaces et l'entre-deux eaux des fleuves, canaux et pièces d'eau fermées, de protéger et de dépolluer les écosystèmes aquatiques. Les stations d'Echo Cube sont dotées d'une technologie propriétaire et brevetée, conçue et fabriquée en France. Elles sont amarrées à la berge et "attirent" les pollutions facilement et à moindre coût...