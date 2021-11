WiSEED lance une deuxième collecte de fonds pour le WiCLUB Santé

(Boursier.com) — WiSEED , acteur de référence du crowdfunding en France, lance une deuxième collecte de fonds pour le WiCLUB Santé, un Club Deal d'investissement au service des projets Biotech, Medtech et e-Santé.

Lancé en mars 2021, en partenariat avec SEMIA, incubateur d'excellence de la Région Grand Est qui accompagne plus de 55 projets de start-up innovantes en santé sur 6 territoires de la Région (Charleville-Mézières, Epinal, Metz, Mulhouse, Reims et Strasbourg), le WiCLUB Santé répond au défi du financement de l'innovation en santé et permet aux investisseurs particuliers de participer à des aventures entrepreneuriales à fort potentiel.

Ouvert aux investisseurs inscrits sur la plateforme WiSEED, le WiCLUB Santé permet d'accéder, via une souscription unique de 1 000EUR, à une sélection de candidats du portefeuille de start-up santé de SEMIA. L'investissement est éligible à la réduction d'IR de 25% et au dispositif d'apport-cession 150-0 B Ter.