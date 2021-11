WiSEED lance une collecte pour WhaTTfornow

(Boursier.com) — WiSEED , plateforme leader en investissement digital, lance une collecte pour WhaTTfornow, société basée à Viviers du lac en Savoie ayant mis au point une technologie de double transmission qui réinvente le vélo électrique. Allégés de 30% et 2 fois plus puissants (160Nm) que les VAE (vélo à assistance électrique) du marché, les vélos WhaTT proposent un concept innovant dans les domaines de la performance et de la sécurité.

Le marché mondial du vélo électrique est en plein essor : une étude réalisée par le cabinet McKinsey prévoit ainsi que 270 millions de vélos seront vendus en 2030, soit quinze fois plus qu'aujourd'hui. En France, le VAE représente déjà 45% du marché en valeur selon l'Observatoire du Cycle 2020. Le marché est toutefois dominé par un format quasi-unique qui se caractérise par une assistance permanente, et des vélos et batteries de plus en plus lourds...