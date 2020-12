WiSEED franchit le seuil des 10.000 lots financés depuis 2014

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WiSEED , plateforme leader dans l'investissement digital, annonce avoir franchi le seuil des 10.000 logements financés en crowdfunding immobilier depuis 2014, via sa structure WiSEED Immobilier, dédiée à l'accompagnement des promoteurs et acteurs du secteur immobilier. L'ensemble des projets immobiliers financés par WiSEED, soit 9.391 logements, 384 surfaces commerciales et de bureaux, ainsi que 605 terrains à bâtir, représentent une surface totale de plus de 1,2 million de m(2).

Ce cap franchi par WiSEED vient conforter son rôle moteur dans le financement de la création et la réhabilitation de logements en France et de leader du crowdfunding immobilier en France, avec plus de 400 projets financés par près de 17.000 investisseurs particuliers inscrits sur la plateforme WiSEED depuis sa création.

A ce jour, parmi ces projets, 200 ont été remboursés pour un montant total de 90 ME, soit 78 ME de nominal et 12 ME d'intérêts versés. Ces remboursements ont permis de dégager un taux de rentabilité interne (TRI) brut de 9,64% au profit des investisseurs, pour une durée d'immobilisation, du début du projet à son remboursement, de 20 mois en moyenne.

Au total, quelque 160 opérateurs immobiliers, promoteurs et marchands de biens, ont bénéficié du soutien de WiSEED Immobilier pour le financement de leurs programmes sur l'ensemble du territoire français.

"Le franchissement des 10.000 lots financés symbolise l'importance prise par le crowdfunding immobilier, qui s'impose désormais à la fois comme un partenaire essentiel des opérateurs immobiliers dans les plans de financement de leurs projets et comme une réelle classe d'actifs pour les investisseurs", déclare Nicolas Sérès, président de WiSEED.