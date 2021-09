WiSEED et THESEIS s'associent pour proposer une offre couplée "financement et commercialisation" aux opérateurs immobiliers

(Boursier.com) — WiSEED , plateforme leader en investissement digital, et THESEIS, fournisseur de solutions globales en gestion de patrimoine, annoncent le lancement d'une offre à destination des opérateurs immobiliers, promoteurs et marchands de biens, qui comprend un accompagnement à la fois pour le financement des programmes et pour leur commercialisation.

Les opérateurs immobiliers peuvent recourir à la plateforme de financement participatif de WiSEED, qui compte à ce jour plus de 20.000 investisseurs actifs, pour lever une partie des fonds nécessaires au financement de leurs programmes. Ils pourront par ailleurs s'appuyer sur le réseau de plus de 700 conseillers en gestion de patrimoine partenaires de THESEIS, pour assurer la commercialisation de leurs programmes.

"La réussite d'un projet immobilier et la maîtrise de son financement dépendent beaucoup de la vitesse de commercialisation des lots. Notre objectif, à travers cette offre conjointe élaborée avec THESEIS, est d'assurer une fluidité maximale au processus de financement et de commercialisation des lots, et de permettre ainsi aux opérateurs de se concentrer sur le développement de leurs projets", explique Louis Raverot directeur commercial de WiSEED Immobilier.

"Nous sommes heureux de nouer ce partenariat avec WISEED pour proposer une solution adaptée aux besoins des opérateurs immobiliers de toute taille et sur l'ensemble du territoire national. En accompagnant efficacement les acteurs de ce secteur, sur les fronts du financement et de la commercialisation, notre ambition est de les aider à assurer la rentabilité de leurs projets et à accélérer leur développement", ajoute Renaud Cormier, directeur général de THESEIS.