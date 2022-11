WiSEED conclut un partenariat stratégique avec CAPTION, leader de l'échange de titres de start-ups

(Boursier.com) — WiSEED , plateforme leader en investissement digital, annonce la signature d'un contrat d'"agent lié" avec Caption, acteur de référence dans l'achat et la vente de titres de sociétés innovantes.

Caption, leader de l'échange d'actions de start-ups non cotées, va utiliser le savoir-faire, l'expertise et la technologie de Wiseed en tant qu'agent lié dans le cadre d'une nouvelle offre permettant aux particuliers de pouvoir investir à partir de 500 euros au lieu de 2.000 euros auparavant.

Selon le Code monétaire et financier, un agent lié est mandaté par un prestataire de services d'investissement (PSI) et fournit pour le compte de ce dernier des services d'investissement comme la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, le placement non garanti et le conseil en investissement.

De l'"onboarding" digitalisé des investisseurs au recueil de leurs intentions en passant par les procédures de vérification d'identité et la souscription, Caption pourra ainsi se reposer sur l'expertise, les ressources technologiques et les compétences réglementaires de Wiseed pour la gestion de l'ensemble de son parcours client.

Avec ce nouveau partenariat, Wiseed, pionnier du financement participatif en France, se positionne plus que jamais comme une plateforme innovante d'investissement digital contribuant, notamment, à la démocratisation croissante de l'accès au private equity.