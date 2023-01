Wiseed a enregistré une nouvelle année record en 2022

(Boursier.com) — Wiseed , plateforme leader dans l'investissement digital, annonce avoir enregistré une nouvelle année record en 2022 avec 77 ME collectés en crowdfunding dans l'immobilier, la transition énergétique et les startups innovantes.

Malgré la prudence des investisseurs face à un contexte économique incertain, Wiseed a affiché un très bon niveau d'activité en 2022, qui s'est traduit par l'enregistrement de 19.000 souscripteurs supplémentaires. Cela porte à 200.000 le nombre d'investisseurs individuels ayant investi sur la plateforme depuis 2008.

"Pionnier du financement participatif en France, la plateforme récolte les fruits d'une stratégie consistant à sélectionner les meilleurs projets d'investissement et de proposer des taux de rendement attractifs (TRI moyen de 8,9% en 2022) et cohérents par rapport aux risques encourus, et cela, grâce à une palette diversifiée de solutions de placements allant du crowdfunding immobilier aux OPC (Organismes de Placement Collectif), de type SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ou FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques)" commente l'établissement.