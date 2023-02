Wise entame l'année 2023 avec 15 nouveaux partenaires sur 4 nouveaux marchés

(Boursier.com) — Wise , la société technologique mondiale qui a développé la meilleure façon de transférer de l'argent dans le monde, s'est associée à 15 nouveaux partenaires entre 2022 et 2023. L'entreprise compte aujourd'hui 60 partenaires dans le monde.

Ces partenariats sont rendus possibles grâce à Wise Platform, qui permet aux banques et aux entreprises d'intégrer l'expertise de Wise dans leur plateforme existante. En 2022, près de 10 millions de nouveaux clients ont eu accès à Wise, via Wise Platform.

Cette même année, Wise Platform a été lancée sur quatre nouveaux marchés : en Israël avec la société de cartes de crédit Max, en Turquie avec Birlesik Odeme et Fibabanka, aux Émirats arabes unis avec la néobanque Wio ainsi qu'à Hong Kong avec la banque virtuelle ZA Bank.

Wise Platform a également renforcé sa présence en Asie et en Amérique du Nord, en se développant dans deux secteurs : les investissements et les services aux entreprises. À Singapour, Wise Platform s'est associée à Tiger Brokers et GoTrade pour faciliter les investissements internationaux pour tous, tandis qu'aux États-Unis, les nouveaux partenaires de Wise, AvidXchange, Ramp, Brex et Firstbase, fournissent aux entreprises des outils essentiels pour les aider à opérer à l'échelle internationale.

Au Royaume-Uni, Wise s'est lancé avec Wagestream, une application de bien-être financier pour les travailleurs de première ligne, et Onfolk, une entreprise de RH et de paie, renforçant ainsi leur impact sur la façon dont les gens du monde entier sont payés par leurs employeurs.

Outre les nouveaux partenaires, la plateforme Wise a également renforcé des partenariats déjà existants. Elle a notamment introduit de nouveaux services commerciaux avec Monzo et Yapeal, un service pour les freelances avec "Multiplier", et un service plus rapide et étendu avec "Deel".

Enfin, Wise Platform a lancé "International Receive", qui permet aux banques de recevoir plus facilement des paiements internationaux de manière efficace et fiable via le réseau Swift.

"International Receive" offre aux néobanques un moyen simple de permettre à leurs clients de recevoir de l'argent de l'étranger, et permet aux banques établies de bénéficier de la rapidité et de l'accessibilité de Wise Platform. L'intégration peut être réalisée en quelques semaines seulement.

En France, depuis 2018, Wise est partenaire de BPCE qui propose les services de l'entreprise à ses clients particuliers pour les transferts d'argent internationaux. En 2021, Libeo, spécialiste du paiement B2B en Europe, a intégré Wise pour le paiement de devises étrangères.