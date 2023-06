Willy anti-gaspi lève 1 million d'euros pour mettre fin au gaspillage alimentaire

(Boursier.com) — Bouchées doubles contre le gaspillage alimentaire ! À peine plus d'un an après son lancement, Willy anti-gaspi, le premier site d'e-commerce 100 % dédié à la lutte contre le gaspillage en France, annonce avoir levé 1 million d'euros auprès de Business Angels, d'un fonds à impact, Good Only Ventures, de La Nef ainsi que de la BPI.

Grâce à cette opération, la start-up entend soutenir sa forte croissance notamment par le renforcement de ses équipes et l'augmentation de son catalogue produits et l'acquisition de nouveaux clients. L'objectif : asseoir encore davantage sa position de leader e-commerce de l'anti-gaspi.