Whoz annonce une levée de fonds d'un montant de 25 ME

(Boursier.com) — Whoz , solution SaaS de digitalisation du staffing et de la gestion des talents et du portefeuille projet pour les sociétés de services et les DSI de grandes entreprises, annonce aujourd'hui une levée de fonds d'un montant de 25 millions d'euros auprès de PSG Equity, une société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et à se développer en Europe et aux États-Unis.